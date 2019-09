Detingut per gravar amb el mòbil i deixar morir la parella després de patir una baixada de sucre

Els fets van succeir el passat 18 de juny i l'arrestat, de 49 anys, està acusat dels delictes d'homicidi, maltractaments i omissió de socors

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres 18 de setembre un home de 49 anys i veí de Viladecans (Baix Llobregat) per haver deixat morir la seva parella quan estava patint una hipoglucèmia, una baixada del sucre en sang. L'arrestat havia gravat amb el mòbil l'agonia de la víctima i també tenia altres vídeos on s'observaven vexacions i maltractaments a la dona. Els fets van succeir el 18 de juny quan la policia catalana va rebre l'alerta d'una dona morta al seu domicili de Viladecans. Els Mossos van iniciar una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i l'autòpsia va determinar que la dona havia patit una hipoglucèmia. Estirant més el fil, els agents van trobar el vídeo al mòbil de l'home i van determinar que la seva parella sentimental no l'hauria ajudat quan va patir la crisi i l'hauria deixat morir. L'home, de nacionalitat argentina, està acusat dels delictes d'homicidi, maltractaments en l'àmbit de la llar i omissió de socors.El detingut va passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Gavà i la jutgessa va decretar el seu ingrés a presó provisional.