Un nen de vuit anys se suicida després d'una esbroncada per part dels seus pares

Els pares van confessar que van copejar al nen, després de declarar van fugir i ara la policia els busca

Actualitzada 20/09/2019 a les 19:19

Segons informa el Daily Mail, un nen de vuit anys es va suïcidar el passat 23 d'agost en precipitar-se d'un novè pis a la localitat ucraïnesa d'Enerhodar.Els veïns del menor van escoltar com els pares l'escridassaven per arribar de l'escola amb la roba feta malbé, poc després, el nen es va suïcidar.La policia ha obert una investigació per esclarir les causes del succés i per investigar els pares, que podrien haver incomplert amb les seves obligacions. Aquests van confessar que van copejar al nen el dia que van succeir els fets, després d'aquesta confessió van abandonar l'apartament i van fugir de la ciutat. Ara, la policia els busca.