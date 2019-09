Detinguts dos veïns de Mollerussa per usurpar les dades personals i bancàries d'un home per fer apostes en línia

Un dels arrestats hauria fet les apostes i l'altre se suposa que seria l'encarregat d'obtenir les dades de la persona estafada

Actualitzada 20/09/2019 a les 19:52

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns i dimarts dos veïns de Mollerussa, de 20 anys i nacionalitat espanyola i colombiana, com a suposats autors d'un delicte d'estafa i, un d'ells, també per usurpació de l'estat civil. Les detencions són el resultat d'una investigació, que va començar a principis del mes de setembre després que un ciutadà posés en coneixement de la policia que algú havia fet apostes en línia amb la seva targeta de crèdit. Aquestes apostes, fetes fraudulentament, van ascendir a un valor de 3.000 euros. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van quedar en llibertat després de declarar davant els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollerussa, amb la obligatorietat de presentar-se davant el jutge quan siguin requerits.Segons es desprèn de la investigació, a l'home li van agafar les dades del DNI i de la targeta de crèdit i, amb la informació obtinguda, van fer les apostes en línia a càrrec seu.El passat dilluns es va detenir a Mollerussa la persona que, presumptament, va fer les apostes per un delicte d'estafa i usurpació de l'estat civil. Un dia després, a la mateixa població, es va detenir a l'home que va obtenir les dades de la persona estafada i les va facilitar al primer detingut.