Científics veuen possible curar l'alzheimer en un termini de 5 a 10 anys

Albiren la seva cura amb tractaments combinats de fàrmacs que frenin el seu avanç

Actualitzada 20/09/2019 a les 19:49

València acomiada el VII Congrés de Recerca i Innovació en Malalties Neurodegeneratives (CIIIEN) amb un balanç positiu i una mirada optimista cap al futur, perquè diversos científics han posat de manifest que creuen viable una cura per l'Alzheimer en un termini de cinc a deu anys.El congrés, inaugurat per la reina Sofia, ha reunit a més de dos-cents científics i sengles professionals sanitaris i familiars de pacients, que han posat en comú la seva batalla contra aquestes malalties, especialment l'Alzheimer.Segons un comunicat del congrés, els experts han fet balanç positiu dels avanços en malalties neurodegeneratives i han ressaltat que la cura per l'Alzheimer s'albira en tractaments combinats de fàrmacs que permetin frenar l'avanç de la malaltia, pas previ a la reversió dels seus efectes degeneratius.Aquest tipus de tractaments podrien començar a utilitzar-se en només quatre o cinc anys, encara que la vacuna trigaria més, uns quinze anys, segons diversos científics.Així ho sostenen l'investigador del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC i del CIBERNED, José Ramón Naranjo, i l'investigador principal de CIBERNED i professor de la Universitat de Barcelona, Isidro Ferrer, que han coincidit que la clau continua estant en millorar les tècniques per a la detecció precoç.En aquest camp, la investigadora Agneta Nordberg del Karolinska Institute d'Estocolm va explicar com la utilització de biomarcadores nous a través de la tecnologia PET (tomografia d'emissió de positrons), permet monitorar l'interior del cervell mentre la persona viu i mesurar la quantitat d'amiloide i tau (les dues molècules de proteïna l'agregació que defineix a l'Alzheimer).Paral·lelament, s'intenta desenvolupar molècules que retardin o bloquegin el progrés de la malaltia, la qual cosa seria, ha dit, un canvi de paradigma: d'intentar curar a un pacient després de ser diagnosticat, quan el dany cerebral ja és irreversible, a intentar «curar per endavant» a qui encara no ha desenvolupat símptomes.La investigadora del CIBERNED i de la Universitat de València Isabel Fariñas va ressaltar els avanços més prometedors en la teràpia amb cèl·lules mare, que tenen a veure amb l'estudi d'alteracions cel·lulars i moleculars provocades per la deterioració de la capacitat del cervell per a generar dopamina, una cosa comuna a diverses malalties neurodegeneratives.