Vueling estudia «alternatives» a Iberia pel servei de terra per l'impacte de les vagues

L'aerolínia reclamarà «compensacions econòmiques» per les afectacions de les protestes

Actualitzada 19/09/2019 a les 12:29

Vueling estudia «diferents alternatives» a Iberia pel seu servei de terra arran de l'impacte de les vagues dels treballadors, segons ha admès el seu Director d'Operacions, Oliver Iffert, en un comunicat. Així, l'aerolínia es planteja deixar d'utilitzar els serveis de terra d'Iberia, que és del seu mateix grup empresarial, IAG, perquè vol tenir un «major control de totes les competències» que afecten el seu servei, especialment davant de la «gravetat de la situació de conflictivitat contínua» amb el personal d'Iberia. A més, Vueling exigirà «compensacions econòmiques» a Iberia per l'impacte de les vagues en els seus clients i treballadors.Segons Vueling, les mobilitzacions del personal de terra d'Iberia afecten no només els seus passatgers sinó també els seus 4.000 treballadors, i limiten «l'esforç per oferir un servei a l'alçada de les expectatives dels clients».Pel Director d'Operacions de Vueling, els sindicats utilitzen els clients com a «ostatges» i això és «inacceptable».