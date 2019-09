Els motoristes, ciclistes i vianants suposen el 41% dels morts en accidents a Catalunya

Els decesos han disminuït un 11% respecte el mateix període de l'any anterior

Actualitzada 19/09/2019 a les 17:20

Les carreteres catalanes han registrat aquest estiu 46 accidents mortals en els quals han mort 50 persones, un 11% menys que durant el mateix període de l'any anterior, el 41% d'elles de «col·lectius vulnerables», com motoristes, ciclistes i vianants.El conseller d'Interior, Miquel Buch, el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, i el cap de la comissaria general de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, han informat avui en roda de premsa de la sinistralitat a les carreteres catalanes durant aquest estiu.Entre el 21 de juny i l'11 de setembre s'han incrementat en un 4,5% els accidents mortals a les vies catalanes, si bé el nombre de morts ha disminuït en 6 persones respecte al mateix període de l'any passat, cosa que representa un descens de l'11%.Destaca que un 41% dels morts pertanyen a «col·lectius vulnerables», ja que han perdut la vida 13 motoristes, 4 ciclistes i 3 vianants, i també s'ha produït un augment de víctimes mortals a la franja d'edat entre els 65 i 74 anys.Un dels temes que més preocupa el departament d'Interior, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra és l'augment dels conductors reincidents respecte a l'estiu del 2018, ja que aquest any hi ha hagut 22.209 persones que han reincidit en infraccions de diversa índole.D'aquests, 13.071 conductors han reincidit en dues o més ocasions per excés de velocitat, fet que suposa un 11,8% més que el 2018, 29 han estat reincidents en alcohol o drogues, un 1,4% més que l'any passat, i 15 persones han comesos infraccions de distracció en dues o més vegades.Destaca la xifra que durant aquest estiu una desena de conductors han estat multats per excés de velocitat més de 15 vegades, i quatre d'ells en 20 ocasions.Així mateix, hi ha hagut aquest estiu un augment de l'activitat policial de «vigilància i seguretat» a les carreteres catalanes, els agents de les quals han posat un 12,5% més de denúncies administratives que l'any passat, sobretot, per excés de velocitat amb 3.743 més que el 2018.A més, els Mossos d'Esquadra han interposat més denúncies penals que l'any passat, en concret, 74 conductors més que el 2018, fet que suposa un augment del 24%: 188 per conduir sense carnet i 200 per fer-ho sense tenir punts.En aquest context, el conseller d'Interior ha defensat un «enduriment de les sancions» per als reincidents o per als conductors «temeraris» que ja s'han vist implicats en algun accident amb anterioritat, però ha lamentat que la «inactivitat» del Govern en funcions i del Congrés dels Diputats no permet fer modificacions legislatives.Del total de víctimes mortals, el 56% s'han produït en cap de setmana, sobretot dissabte al matí i diumenges a la tarda.La comarca del Barcelonès ha estat la que ha registrat un percentatge més elevat de morts respecte al mateix període del 2018, amb 25 víctimes mortals davant les 13 de l'any passat, mentre que a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida ha descendit el nombre de víctimes mortals.Buch, d'una altra banda, ha anunciat que a l'octubre començarà a sobrevolar un segon helicòpter sobre la xarxa viària catalana, l'itinerari del qual es traçarà en funció dels dies i de les zones més complicades, al temps que ha apel·lat a la «responsabilitat» dels conductors, ja que ha qualificat les xifres d'aquest estiu de «gens satisfactòries».Del començament d'any ençà, entre l'1 de gener i el 18 de setembre, han perdut la vida 129 persones en 122 accidents mortals.