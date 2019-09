Considera que ho va fer de forma intencionada i sobtada

Actualitzada 19/09/2019 a les 19:14

El jurat popular que jutja a Ana Julia Quezada, autora confessa de la mort del nen Gabriel Cruz, considera provat que l'acusada va matar al petit de forma intencionada i sobtada, la qual cosa s'ajusta al relat de la fiscal Elena María Fernández, que demana presó permanent revisable per a ella per un delicte d'assassinat per traïdoria.