Com demanar no rebre propaganda per les properes eleccions espanyoles

Els ciutadans inscrits al cens electoral poden prohibir la cessió de les seves dades als partits polítics fins el 6 d'octubre a través de l'INE

Actualitzada 19/09/2019 a les 11:06

Aquells ciutadans que no vulguin rebre propaganda electoral per les properes eleccions estatals, les quals se celebraran el 10 de novembre, disposen d’una manera per sol·licitar-ho. I és que l’Institut d’Estadística Espanyol (INE) dona la possibilitat als ciutadans de prohibir la cessió de les seves dades als partits polítics amb aquest fi.El tràmit consisteix en omplir un formulari al lloc web de l’INE en el qual es pot sol·licitar que les teves dades no figurin en la còpia que s’entrega als representants de les candidatures per a enviar propaganda electoral.Els interessats ja poden fer aquesta gestió i tenen temps fins el proper 6 d’octubre. La sol·licitud es pot registrar amb el certificat digital reconegut pel Ministeri de Política territorial i Administracions Polítiques espanyol o bé amb el sistema Cl@ve del Ministeri d’Hisenda espanyol.