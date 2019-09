Arxivada la causa per desordres públics contra els vuit membres d'Arran

El jutjat conclou que no hi ha proves suficients per «atribuir als investigats la participació» en la protesta al Suprem

Actualitzada 19/09/2019 a les 16:34

El jutjat d'instrucció 11 de Madrid ha arxivat la causa per desordres públics contra els vuit membres d'Arran que van ser detinguts el 8 de gener quan es disposaven a fer una acció de protesta davant del Tribunal Suprem. Segons han informat fonts de la CUP, el titular del jutjat madrileny ha conclòs que no hi ha «motius suficients» que permetin «atribuir als investigats la participació» en els fets, ja que només hi ha «sospites» i «conjectures» sobre la identitat dels autors, la qual cosa fa que no hi hagi «raons que justifiquin» continuar amb el procediment judicial. Militants de l'organització juvenil van intentar pintar la façana de l'alt tribunal però finalment només van llençar un pot de fum. Fonts policials també van explicar que van intentar accedir a l'edifici i van llençar un pot de pintura als voltants del Suprem. Arran va reivindicar l'autoria.«L'atestat policial efectua una descripció succinta, vaga i genèrica dels fets que s'atribuïen als investigats, sense concretar, ni tan sols de forma aproximada, quins fets hauria realitzat cadascun d'ells», apunta el text judicial difós pel partit de l'esquerra independentista.Tampoc un informe pericial fisonòmic ha pogut identificar els autors materials dels fets a partir de les imatges gravades perquè no tenen suficient qualitat. A més, els investigats es van acollir al dret de no declarar. Per tot plegat, el jutjat d'instrucció 11 de Madrid ha arxivat la causa.