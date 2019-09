Una fallada de motor en l'enlairament ha fet caure l'avió militar al mar Menor

Els morts són el comandant Daniel Melero Ordóñez, de 50 anys i natural de Cadis, i l'alumna Rosa María Almirón Otero, de 20 anys i de Lucena

Actualitzada 18/09/2019 a les 15:42

Una fallada de motor durant la maniobra d'enlairament ha estat el motiu pel qual l'avió d'instrucció de l'Exèrcit de l'Aire ha caigut aquest dimecres al mar Menor (Múrcia) i ha provocat la mort del professor i una alumna després de l'impacte de l'aparell, que havia estat revisat aquesta mateix matí.La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles ha informat de la causa del sinistre en declaracions als mitjans durant la seva visita a la Base El Golosos (Madrid).Segons Robles, l'aeronau va fer ahir un vol i aquest matí havia fet un altre després d'una revisió mecànica.«Havia funcionat tant ahir com avui i s'havia revisat abans de sortir. La prova és que un dels vols s'havia fet», ha comentat la titular de Defensa.D'acord amb les dades preliminars recaptades dels comandaments de l'Exèrcit de l'Aire, el problema va sorgir en «la tercera maniobra que feien d'enlairament».«Ha fet parada de motor i s'ha impactat», ha descrit la ministra.Els morts són el comandant Daniel Melero Ordóñez, de 50 anys i natural de Cadis, i l'alumna de tercer curs Rosa María Almirón Otero, de 20 anys i de Lucena (Còrdova).L'avió accidentat és un model Enaer T-35C Pillán o Tamís, que és designat per l'Exèrcit de l'Aire amb la clau E-26 Tamís, i la missió del qual és la d'ensenyament dels alumnes de l'Acadèmia General de l'Aire (AGA).Robles ha parlat amb el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Aire, general Javier Salto, i amb altres comandaments per a recaptar informació sobre la causa del sinistre, que l'Exèrcit de l'Aire està investigant més a fons per conèixer tots els detallsPosteriorment, la titular de Defensa ha telefonat al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i també l'ha fet amb Felip VI, qui l'havia trucat per a traslladar-li les seves condolences pel succés.Robles també s'ha posat en contacte amb les famílies de l'instructor i l'alumna per a transmetre'ls el seu condol.El succés ocorre tres setmanes després que el comandant de vol i instructor Francisco Marín morís en estavellar-se el reactor C-101 que pilotava sobre aigües de la Màniga del mar Menor per causes encara no aclarides.La ministra ha subratllat que aquests dos successos han causat «molt de dolor i sofriment» a les Forces Armades, al que s'han afegit els greus danys provocats per les inundacions que va haver-hi la setmana passada a la Regió de Múrcia per la gota freda.«Les Forces Armades sempre tenen la moral molt alta, entra dins de la seva professió, però en qualsevol cas, és moltíssim dolor. És tremend», ha declarat.