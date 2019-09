RTVE escollirà al representant d'Eurovisión per designació directa

Els últims dos anys, el candidat era un dels concursants del programa 'Operación Triunfo' escollit pel públic

Tenemos noticias para ti -> RTVE elegirá al representante de España en el Festival por designación directa https://t.co/6QYuuAjEqv — eurovision_rtve (@eurovision_tve) September 18, 2019

El proper representant d'Eurovisón 2020 serà escollit per designació directa per RTVE. Així ho ha comunicat aquest dimecres la Corporació, que ha decidit no utilitzar el sistema dels últims dos anys.El 2018 i 2019, els representants van sortir del talent show Operación Triunfo. Es van presentar diverses propostes a càrrec dels concursants del programa i finalment, el públic va escollir el representant eurovisiu. El 2018 van ser Amaia i Alfred els que van portar Tu canción a Lisboa, mentre que Miki Núñez va ser l'encarregat de representar Espanya aquest passat mes de maig a Tel Aviv.Per tant, de cara al certamen que se celebrarà el 16 de maig de 2020 a Rotterdam (Països Baixos) RTVE tornarà a escollir directament al representant com ja havia fet antigament. L'únic que si se sap és que el candidat serà un artista recolzat per una carrera professional.