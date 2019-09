Òmnium i l'ANC commemoraran el 20-S amb un acte davant el Departament d'Economia

Hi participaran personalitats del món cultural, polític i social per recordar els dos anys del registre

Actualitzada 18/09/2019 a les 17:14

Òmnium Cultural i l'ANC commemoraran amb un acte aquest divendres el 20-S, quan farà dos anys de l'escorcoll al Departament d'Economia i de la concentració de milers de persones davant les portes de la seu. L'acte, amb el nom 'Veus pels drets i les llibertats', comptarà amb personalitats del món cultural, polític, social i familiar dels polítics empresonats. Està previst que comenci a les sis de la tarda i que s'allargui fins a les set. Es farà just a Rambla de Catalunya amb Gran Via, on es troba el Departament d'Economia.