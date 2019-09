Set víctimes de la DANA després de trobar el cos de l'holandès desaparegut

El Govern aprovarà el divendres les primeres mesures per a pal·liar els danys

Actualitzada 17/09/2019 a les 19:45

La troballa del cadàver de l'holandès de 66 anys que estava desaparegut des del diumenge en Dolores (Alacant) eleva a set el nombre de víctimes mortals que s'ha cobrat ja la DANA (depressió aïllada en nivells alts), que a més ha causat importants danys materials que estan començant a avaluar-se.Segons fonts de la investigació, l'home ha estat trobat a les 12.40 hores al costat del Canal de la Reina del terme municipal de San Fulgencio, a Alacant, per un voluntari de Protecció Civil, que ha donat avís al dispositiu de recerca de l'holandès, compost per bussos i un helicòpter de la Guàrdia Civil.Aquesta és la setena víctima mortal de l'actual episodi de gota freda, tres d'elles a la Comunitat Valenciana.Mentre prossegueixen les tasques de neteja i els veïns es done presa per recuperar la normalitat, el Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) ha fet comptes i ja ha anunciat que pagarà almenys 190 milions d'euros en indemnitzacions pels sinistres causats per la gota freda.Són càlculs preliminars basats en informes d'urgència realitzats per un equip de perits del Consorci després de reconèixer les zones afectades, una tasca que es va veure dificultada pel fet que les pluges i els desbordaments van continuar durant el passat cap de setmana i algunes zones no estaven encara accessibles.L'entitat estima que, en conjunt, el nombre de sol·licituds d'indemnització d'assegurats afectats que haurà de gestionar estarà entorn de 30.000, amb un muntant total de 192 milions d'euros, dels quals 92 correspondrien a la Comunitat Valenciana, 82 a Múrcia, 12 a Andalusia, 4,5 a Madrid, 1 a Castella-la Manxa i 250.000 euros a Balears.També els treballadors que són evacuats durant la jornada laboral o no acudeixen a treballar per una causa de força major davant una alerta meteorològica establerta en temps i forma, com ha ocorregut amb la DANA, hauran de percebre la seva remuneració com un dia ordinari, tal com han informat fonts sindicals.Davant la «urgent situació» provocada per la DANA, en paraules del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, el Govern aprovarà el divendres les primeres mesures per a pal·liar els danys.Com l'Executiu està en funcions, el seu marge de maniobra és menor, però així i tot, segons Planas, ja s'ha pensat en mesures fiscals i en ajudes extraordinàries.Els governs regionals, per part seva, ja s'han posat a la feina, i el d'Andalusia, per exemple, ha aprovat aquest dimarts un paquet d'ajudes d'emergència dotat amb 75 milions d'euros, que es pagaran amb fons propis i fons europeus.A més, la Junta demanarà la declaració com a zona greument afectada dels municipis que han sofert el temporal, segons el seu president, Juanma Moreno, que ha reclamat al Govern central un esforç similar.Per part seva, el Govern regional de Madrid ha aprovat una partida extraordinària de 3 milions d'euros per a sufragar les obres i reparacions més urgents en els municipis afectats per les inundacions, entre ells Arganda del Rey, Villar del Olmo i Nuevo Baztán, en el sud-est de la regió.A més, la Comunitat de Madrid sol·licitarà al Govern de la nació la declaració de zona catastròfica amb l'objectiu d'avaluar de forma conjunta el mal sofert i procedir a les pertinents ajudes estatals.I es continua treballant per a tornar a la normalitat. Avui, la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) ha autoritzat el trencament del dic central de la desembocadura del riu a Guardamar (Alacant) per a facilitar el desguàs al mar de les zones inundades de la comarca.Les conseqüències del pas de la DANA es continuen notant a les cases. Així, els 20.000 veïns d'Almoradí (Alacant), una de les poblacions de la Vega Baja més afectades per la gota freda, segueixen sense aigua potable a les seves cases cinc dies després de l'episodi de pluges.També es continua notant la solidaritat dels veïns, fins al punt que l'Ajuntament d'Elx ha demanat als seus ciutadans que no s'aportin més ajudes a les poblacions de la Vega Baixa afectades per la gota freda, perquè estan ja «prou proveïdes» i els locals de DYA estan «replets» de tota mena de productes.L'aigua ha fet estralls fins i tot en els mitjans emprats per a acovardir-la. Els bombers de la Vega Baja han perdut 15 dels seus 27 camions per problemes mecànics a causa del fang i a l'aigua i a les bolcades en les seves operacions de rescat