CaixaBank emet un bo social per «lluitar contra la pobresa»

L’acció forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Actualitzada 17/09/2019 a les 20:11

CaixaBank s’ha convertit en el primer banc espanyol a emetre un Bo Social en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. L’entitat ha captat 1.000 milions d’euros a 5 anys en format de deute sènior no preferent, amb l’objectiu de facilitar el finançament d’activitats que contribueixin al desenvolupament econòmic i social. Concretament, amb aquesta primera emissió es financen préstecs per lluitar contra la pobresa, pel treball digne i la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d’Espanya, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. CaixaBank és l’única entitat financera de l’IBEX 35 que ha fet una emissió de bons d’aquestes característiques.El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha remarcat que aquesta emissió «reforça la nostra condició de referents en banca socialment responsable, contribuint directament al desenvolupament econòmic i social dels nostres clients, especialment d’aquells en situació de vulnerabilitat». Gonzalo Gortázar ha destacat també que «el primer Bo Social de CaixaBank reafirma el nostre compromís amb els grans reptes econòmics i socials materialitzats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides».El primer Bo Social de CaixaBank inclourà préstecs concedits per MicroBank a individus o famílies que viuen a Espanya amb una suma d’ingressos disponibles que sigui igual o inferior a 17.200 euros, amb l’objectiu de finançar necessitats diàries com a despeses en salut, educació o reparacions en les llars i vehicles. L’import mitjà actual dels microcrèdits concedits per MicroBank a famílies ascendeix a 4.100 euros. Des de la seva creació fa més de 12 anys, MicroBank ha concedit més de 930.000 microcrèdits a famílies, emprenedors i petits negocis. El bo també es destinarà a finançar crèdits atorgats a autònoms, micro i petites empreses que operin en les províncies espanyoles que es troben en les regions amb menor PIB per càpita o amb major taxa de desocupació. Actualment, gairebé 83.000 préstecs compleixen amb els estrictes criteris d’elegibilitat definides per CaixaBank per impulsar la creació de llocs de treball en les zones més desafavorides d’Espanya. D’aquests, un 75% corresponen a autònoms que no disposen de garanties o avals. El preu del bo s’ha fixat en 113 punts bàsics sobre el midswap i el cupó ha quedat establert en el 0,625%. L’èxit de l’emissió es reflecteix en la demanda, que ha assolit els 2.250 milions d’euros.L’emissió comptarà amb la qualificació de Baa3/BBB/BBB+/AL, per part de Moody’s, S&p, Fitch i DBRS respectivament. Els bancs col·locadors d’aquesta nova emissió han estat ABN, Bank of America ML, Credit Agricole, CaixaBank i HSBC.