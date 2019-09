Acaba sense acord la reunió entre treballadors de terra d'Iberia

Les dues parts no han acostat posicions en cinc hores i s'emplacen a una nova trobada aquest dimecres

Actualitzada 17/09/2019 a les 17:43

Desvinculació amb les vuit jornades de vaga estatal

La mediació entre els treballadors de terra d’Iberia i els representants de la directiva ha acabat sense acord després de cinc hores de negociació al Departament de Treball que no han servit per aturar la vaga del 21 al 24 de setembre. Personal i equip directiu no han acostat posicions i s'han emplaçat a una nova reunió aquest dimecres per buscar una solució definitiva al conflicte laboral que ja ha provocat tres aturades aquest estiu. En la trobada, els sindicalistes han tornat a reivindicar l'estabilització i l'ampliació de la plantilla. La mediació arriba l'endemà que els treballadors del handling convoquessin vaga arreu de l'Estat tots els dilluns entre el 30 de setembre i el 18 de novembre. Una protesta, però, que el sindicat català desvincula de la seva.A la sortida de la reunió, el president del comitè d'empresa d'Iberia Terra, José Ramírez, ha opinat que una via possible per solucionar el conflicte laboral és la creació d'una comissió de treball per pactar noves condicions de treball. Ramírez ha assegurat que estarien disposats a desconvocar la vaga si es demostra que aquest grup no és «merament un tràmit» i pot aportar «una solució definitiva» per la «precarietat» que pateixen els treballadors, a parer seu.En la reunió d'aquest dimarts les demandes concretes d'uns i altres no s'han debatut «àmpliament» perquè s'han dedicat a treballar la fórmula per formar aquesta comissió. «Tenim la sensació que demà hem de tornar a treballar per trobar una entesa, aquesta serà una reunió fonamental però no l'última, estem disposats a trobar una solució fins un minut abans que comenci la vaga», ha explicat el sindicalista.Els treballadors del handling d'Iberia són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges per 27 companyies. Al Prat, ja han fet cinc jornades de vaga aquest estiu -el 27 i 28 de juliol, el 24 i 25 d'agost i el 30 i 31 d'agost-, que van provocar cancel·lacions de centenars de vols i van afectar l'operativa habitual de l'aeroport sense generar incidències greus.El comitè d'empresa ha desvinculat la mediació de la negociació d'aquest dimarts amb la vaga estatal de vuit jornades convocada el dia anterior com a protesta per la suspensió de les negociacions del XXI conveni col·lectiu. Els sindicalistes de l'aeroport del Prat han remarcat que ells només poden parlar de l'aeroport del Prat Barcelona.