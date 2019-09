Rosalía actuarà el 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona

El concert serà el primer de la cantant com a protagonista única en un gran recinte de la ciutat

Actualitzada 16/09/2019 a les 11:11

Rosalía oferirà dos grans concerts a finals d'any, el 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, i el 10 de desembre al Wizink Center de Madrid. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat Live Nation a través de Twitter, la cantant de Sant Esteve Sesrovires coronarà la temporada en què s'ha convertit en una de les grans estrelles de la música internacional amb el que serà el primer concert com a protagonista única en un gran recinte de Barcelona. L'artista va oferir el seu primer bany de masses a Catalunya durant el Primavera Sound el mes de juny passat en el marc de la gira del seu disc El mal querer. Un dels grans èxits d'aquest any ha estat el videoclip Con altura amb J Balvin, que li han valgut dos premis MTV. Les entrades per als concerts finals de gira a Barcelona i Madrid sortiran a la venda per al públic general el dia 20 de setembre.