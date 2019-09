La fiscal eleva a agressió sexual l'acusació per la violació en grup a Manresa

Demana pels acusats penes de presó d'entre 14 i 15 anys

«La vau denigrar»

L'acusació manté la pena

La defensa demana l'absolució

Mostra d'ADN d'un dels acusats

La fiscal ha decidir elevar a agressió sexual l'acusació contra els sis processats per violar una menor en grup a Manresa el 2016. Així, demana penes que oscil·len entre els 14 i 15 anys de presó. Durant el seu informe final, ha acusat als processats d'actuar com una «organització criminal» i aprofitar la seva superioritat numèrica per «intimidar» la víctima. Assegura que sentències com «la de la Manada» han estat determinants per a prendre la decisió de modificar les conclusions inicials. Pel setè acusat, manté el delicte d'omissió de socors. Per la seva part, l'acusació particular ha mantingut l'acusació d'agressió sexual i demana entre 15 i 20 anys de presó.La fiscal, que inicialment qualificava els fets d'abús sexual, ha optat per elevar la pena a agressió en la darrera vista, celebrada aquest dilluns el matí a l'Audiència de Barcelona. Acusa dos dels acusats, BAMC i MPT, d'un delicte continuat d'agressió sexual, amb caràcter principal, i demana per a cadascun 15 anys de presó. A més, pel primer, BAMC, presumpte instigador dels fets, afegeix quatre delictes d'amenaces –un d'ells nou, ja que un testimoni va assegurar haver estat amenaçat novament abans del judici-, i demana per cadascun d'ells dos anys i sis mesos de presó.Pel que fa a la resta d'acusats, que segons la mateixa fiscal també haurien participat en la violació de la menor «per torns», a quatre els atribueix també el delicte d'agressió sexual i demana penes de 14 anys. Es tracta de DDRL, YJC, WDC i MART. A aquest darrer, a més, l'acusa d'un delicte d'amenaces i demana un any i sis mesos de presó.En el cas d'IGR, l'acusa només d'omissió d'impedir el delicte, i manté la multa d'uns 4.300 euros.Paral·lelament, en tots els casos, estableix un període de llibertat vigilada de deu anys i la impossibilitat d'acostar-se a la víctima i als amics d'aquesta que han testificat al judici. A més, pel dany moral causat a la víctima, la fiscalia demana una indemnització de 60.000 euros.Durant el seu informe final, la fiscal ha assegurat que ha donat credibilitat al testimoni de la jove, que llavors tenia 14 anys i que la decisió d'elevar l'acusació no ha respost a cap «capritx», tot reconeixent que la sentència de la Manada i la del TSJC d'una violació per torns a Bossòst (Lleida), el 2017, han influït en la seva decisió.La fiscal ha insistit en que es va tractar d'una actuació «orquestrada» i que el succeït no va ser «només una festa», com afirmen els acusats. «Potser tractar-la com a un objecte sexual és una festa», ha ironitzat. Ha assegurat que els joves, tot i que ho neguen, s'havien perfectament que la jove era menor i que van aprofitar que eren uns quants per violar-la. «Quina situació li vau fer viure?», ha preguntat a l'aire, tot acusant-los de «denigrar-la» i «trepitjar el seu cos per celebrar una festa».La fiscal ha insistit en el fet que el que va patir la jove va ser una «intimidació», motiu pel qual ha optat per elevar l'acusació. Ha assegurat que la van «atemorir» i es van aprofitar d'ella.Per la seva part, l'acusació particular ha optat per mantenir les acusacions d'agressió sexual continuada contra BAMC i MPT, i d'agressió sexual contra DDRL, YJC, WDC i MART. Demana penes d'entre 20 i 15 anys de presó.En els seus informes finals, les defenses han demanat l'absolució dels seus clients en considerar que no hi ha prou proves contra ells. Es basen en el fet que la víctima va dir que no recordava gaires coses, tot i que després en va afegir algunes més per «flaixos» que li venien al cap, i això va comportar alguns canvis de versió i «contradiccions». A més, va admetre que havia begut alcohol i fumat cànnabis, però no se li va trobar cap droga que li haguessin pogut fer ingerir involuntàriament. Tampoc se li va detectar cap síndrome d'estrès posttraumàtic i han destacat els problemes familiars i personals que havia patit anteriorment als fets. També han acusat la principal testimoni de l'acusació, amiga de la víctima i que va admetre haver fumat marihuana, de tenir moltes contradiccions en les diverses declaracions que ha fet davant dels Mossos d'Esquadra el jutjat instructor i l'Audiència i de «contaminar» la versió de la seva amiga.Els principals dubtes són sobre la presència o no de pistoles al lloc dels fets, unes suposades amenaces dels agressors a les noies o la presència de cadascun d'ells a la caseta on s'hauria produït l'agressió sexual múltiple. Això comportaria una falta de credibilitat de totes dues, que portaria a aplicar el precepte de 'in dubio pro reo'. També hi ha elements objectius que han volgut destacar per fer dubtar al tribunal, com el fet que l'amiga de la víctima no fos agredida, la pèrdua o no dels telèfons mòbils, la falta d'il·luminació, que la víctima no patís cap lesió de consideració o el fet que les dues noies marxessin del lloc i hi tornessin voluntàriament. En el cas d'alguns acusats, a més, hi ha diverses proves, segons les defenses, que determinarien la seva no participació en els fets.A la sortida dels jutjats, en declaracions als mitjans, l'advocat de B.A.M.C., Abel Pié, ha reconegut que no li havia sorprès el canvi de parer de la fiscal. Confia, però, en què acabin absolent al seu client. «Entenem que són proves difuminades, no concretes», ha assegurat, tot lamentant que la fiscal s'hagi basat únicament «en un testimoni de referència». I és que, de la mateixa manera que ha dit durant l'informe final, ha reiterat que la víctima no recorda res. A més, ha recordat que les proves d'ADN només apunten a un acusat. Segons el lletrat, «alguna cosa va passar, però no el que expliquen», ha afegit.Durant aquesta darrera jornada de judici, han testificat les perits forenses que van practicar els proves d'ADN a la roba de la víctima, que han determinat que només es va trobar restes d'un dels acusats. Les mateixes perits han reconegut, però, que hi havia barreges que no han pogut ser atribuïdes a la resta d'acusats, un fet que segons ha justificat, podria ser degut a la poca qualitat de les restes trobades.