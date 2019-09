El perit mèdic assegura que Quezada va emprar una «violència intensa i extensa» sobre Gabriel

El petit, segons sostenen, va quedar «atordit per la violència dels cops i per la superioritat física de l'acusada»

El perit mèdic que signa l'informe aportat a la causa amb el qual es vol acreditar que Ana Julia Quezada es va acarnissar amb el nen de vuit anys Gabriel Cruz ha traslladat que la processada va emprar una «violència intensa i extensa» contra ell en llevar-li la vida aquella tarda del 27 de febrer de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar (Níjar, Almeria).Nicasio Marín, perit mèdic que ha realitzat un informe sobre la mort del nen Gabriel aportat per l'acusació particular contra Ana Julia Quezada, única acusada per l'assassinat del menor, ha afirmat que aquesta va usar una «violència intensa i extensa» contra el petit.A la seva sortida després de declarar al judici que se segueix per l'assassinat del nen Gabriel, el perit mèdic ha recordat que la jornada d'aquest dilluns és a porta tancada, segons ha decretat la magistrada Alejandra Dodero, però ha dit als periodistes que han aportat «proves i evidències d'una violència intensa i extensa» per part d'Ana Julia.El perit ha explicat que simplificar la causa de mort a una simple asfíxia suposaria banalitzar l'ocorregut, una banalització que «no és raonable i no és lògica». Marín s'ha referit així a l'informe forense que determina que Gabriel va morir en sofrir una «anoxia anòxica» després d'una «asfíxia mecànica per sufocació manual», en concret una «oclusió extrínseca dels orificis respiratoris, fosses nasals i boca», sense contemplar, com manté l'acusació, que Ana Julia pogués haver copejat i deixar «agonitzant» al nen durant una hora.Per a aquest perit mèdic, el relat dels fets és «terrible» pel que considera que l'informe que ha presentat és el «cor de l'assumpte», amb una declaració davant el jurat que ha destacat per la «cruesa relatada de forma contundent i clara».L'informe de part presentat pels advocats dels pares de Gabriel, Francisco i Miguel Ángel Torres, aprofundeix precisament en l'acarnissament i a intentar demostrar que Quezada va matar amb una «fredor escruixidora» el 27 de febrer de l'any passat al petit. Segons l'escrit d'acusació dels lletrats, una vegada a la casa en la qual va tenir lloc la mort, situada en «un paratge desèrtic i apartat del nucli urbà», Ana Julia va començar a colpejar al nen «reiteradament, amb violència i amb un objecte contundent».El petit, segons sostenen, va quedar «atordit per la violència dels cops i per la superioritat física de l'acusada», i insisteixen que «encara en aquest estat podria haver estat reanimat d'haver-se sol·licitat assistència mèdica». Afegeixen que seguint amb el seu «propòsit criminal» i en veure que «continuava respirant», l'acusada li va tapar el nas i la boca fins a provocar-li la mort, insistint que des que el va colpejar i fins a aquest moment van passar entre 45 i 90 minuts en els quals es «podia haver rescatat la vida» del petit.Per part seva, l'estudi criminalístic dels mèdics forenses, inclòs al sumari, assenyala que la mort de Gabriel es va produir entre les 15.30 i les 16.30 hores del 27 de febrer del 2018, poc després que suposadament es produís la seva desaparició s Les Hortichuelas Bajas, a Níjar (Almeria).Els forenses indiquen que l'oclusió extrínseca dels orificis respiratoris es produeix de forma accidental amb major freqüència i molt menys en casos «d'etiologia homicida com el que ens ocupa». Afegeixen que en aquests últims existeix en general una «gran desproporció de forces» i destaquen que en el cadàver del nen eren «molt cridaners els signes generals d'asfíxia».