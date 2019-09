Detenen dos homes quan robaven 25 metres de gespa artificial d'una empresa d'Olot

Els Mossos arresten un tercer lladre que havia comès un robatori dos dies abans al mateix lloc

Actualitzada 13/09/2019 a les 19:29

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria han detingut dos homes quan entraven a robar a una empresa d'Olot. Cap a les set del matí de dimecres passat, els Mossos van rebre l'avís d'un treballador que alertava que dos lladres estaven entrant al negoci, situat a la carretera de la Canya. El treballador va explicar, a través del telèfon d'emergències, que veia algú llançant objectes per la tanca del pati posterior. Una patrulla va anar fins a l'empresa i va atrapar els sospitosos 'in fraganti' quan intentaven endur-se un rotlle de 25 metres de gespa artificial valorada en 800 euros. Els lladres anaven vestits de fosc, amb la cara tapada i tenien dos rotlles més preparats per endur-se'ls.Els agents van identificar i detenir els sospitosos com a suposats autors d'un robatori amb força a empresa. Són dos homes de 43 i 21 anys, nacionalitat espanyola i veïns d'Olot i Camós (Pla de l'Estany). Un d'ells té antecedents. Després de passar a disposició judicial, ha sortit en llibertat a l'espera de judici.Dies abans, el 29 d'agost, el propietari d'aquesta mateixa empresa havia denunciat que li havien entrat a robar dins el seu comerç dedicat a la venda d'electrodomèstics, jardineria i ferreteria.Fruit de la investigació, el 5 de setembre els Mossos van detenir a Olot un tercer home de 34 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la població com a suposat autor del robatori.Els agents van recuperar diverses de les eines sostretes com motocultors, serres, un compressor, una desbrossadora o una màquina de soldar.El tercer arrestat, també amb diversos antecedents policials, va passar el 6 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot i també va sortir en llibertat.