Desmantellen un clan familiar dedicat a la falsificació de roba i complements i intervenen més de 7.000 articles

Hi ha tres germans detinguts i dos persones més investigades per un frau que podria superar els 7 MEUR

Actualitzada 13/09/2019 a les 19:34

La Policia Nacional i l'Agència Tributària han desmantellat un clan familiar dedicat a la falsificació de roba i complements. Els agents han detingut tres germans i hi ha dues persones més investigades per un frau a les marques perjudicades que podria superar els 7 MEUR. S'han intervingut més de 7.000 articles de marca falsificats localitzats en una nau de Torroella de Montgrí i en un local de Badalona. Un dels destins d'aquests productes era el top manta. La investigació va començar arran d'una denúncia d'una coneguda marca de complements, que va informar que hi havia una societat mercantil que venia productes seus falsificats.Les primeres investigacions van portar a la identificació d'una persona que ja va estar implicada en una operació similar a La Jonquera l'any 2017, on es van intervenir grans quantitats de productes falsificats.Els agents també van determinar l'origen de les falsificacions, que es feia en una nau industrial a Torroella i en un local de Badalona. Els dos immobles es corresponien amb una mercantil amb domicili social a Ullà, proper a Torroella. Els seus màxims responsables eren tres membres de la mateixa família, que dirigien una empresa dedicada a la importació i distribució de productes de marroquineria sota l'aparença de ser una empresa legal.El Servei de Vigilància Duanera va tenir coneixement que aquesta empresa estava al darrere d'una importació d'un contenidor amb gran quantitat de mercaderia al maig, i que a finals de juliol rebria un altre amb més de 12 tones de bosses, cinturons i motxilles. Importaven peces amb un disseny de fons similar o idèntic al de marques de reconegut prestigi, i després col·locaven certs elements per crear l'article falsificat. També els venien als compradors perquè ells mateixos els col·loquessin.A més de detenir els tres germans responsables de l'empresa, hi ha dos investigats més. Els agents van intervenir a Torroella i a Badalona 3.450, 2.576 bosses, 1.000 moneders i 125 motxilles. També es van trobar 5.551 xapes de marques exclusives.Un dels destins d'aquests productes era la venda a través del top manta a Barcelona i altres localitats del litoral barceloní i gironí, així com a mercats ambulants.