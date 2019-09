Demanen deu anys de presó per a l'acusat d'abusar sexualment de la filla de la seva parella a Lleida

Segons la denúncia, l'home hauria fet tocaments a la nena des dels 11 anys i fins als 15

Actualitzada 13/09/2019 a les 19:47

La fiscalia de Lleida demana deu anys de presó per a J. B., nascut al Camerun, acusat d'abusar sexualment de manera continuada de la filla de la seva parella. Segons la denúncia, l'home hauria fet tocaments a la menor, com a mínim, entre el 2010 i el 2015, des que la nena tenia 11 anys i fins als 15. Tot i que, segons l'acusació, no consta que l'home fes ús de la violència o la intimidació, va aprofitar que estava a soles amb la nena al pis per tocar-li els pits, les cames i la vagina. L'home s'asseurà al banc dels acusats de l'Audiència de Lleida dijous 19 de setembre.A més de la petició de presó, el ministeri públic demana per a l'acusat, un cop complerta la pena que se li imposi, sis anys de llibertat vigilada, que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys de 200 mestres de la víctima durant deu anys i que la indemnitzi amb 9.000 euros pels danys morals.