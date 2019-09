Una extreballadora de Sony se suma a les acusacions d'abús sexual contra Plácido Domingo

Amb aquesta ja són 12 les dones que acusen al cantant espanyol

Actualitzada 13/09/2019 a les 17:15

Una extreballadora alemanya de la multinacional Sony Classical s'ha sumat a les acusacions contra el cantant espanyol Plácido Domingo per un comportament físic que ella no desitjava i que va succeir al desembre de 2000, segons informa el setmanari alemany Der Spiegel.La dona, que no s'ha identificat, va dir que Domingo la va abraçar i li va fer un petó a la boca després de trucar a la porta de l'habitació de l'hotel on s'allotjava després que el cantant i els tenors Luciano Pavarotti i Josep Carreras intervinguessin en una edició del conegut programa de televisió Wetten, dass...?.L'extreballadora de la multinacional va relatar que el cantant va marxar de l'habitació després que ella insistís «diverses vegades» en què no estava interessada.La dona va dir a Der Spiegel que va comptar el que va passar a la seva mare però que no ho va dir als seus companys de treball; el setmanari informa que els representants del cantant han dit que Plácido Domingo no recordava haver-se trobat amb la dona i que ell no va tenir res a veure amb que ella deixés de treballar a la multinacional.Onze dones més, algunes de forma anònima i d'altres identificant-se, han atribuït des de l'últim mes d'agost a Domingo comportaments indeguts i abús sexual, al·legacions que el cantant ha negat.L'Òpera de los Ángeles, institució que dirigeix el tenor des de 2003, continua investigant aquestes acusacions i va declarar haver-se pres «seriosament» les declaracions de les dones.