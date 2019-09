Quezada va trigar tres hores a abandonar la finca en la qual va matar a Gabriel

La Guàrdia Civil xifra en 200.000 euros el cost de la cerca del menor després de la seva desaparició

Actualitzada 13/09/2019 a les 15:59

Tres hores són les que Ana Julia Quezada, acusada per l'assassinat del nen Gabriel Cruz, va romandre a la finca de Rodalquilar, a Níjar (Almeria) en la qual va matar al petit el 27 de febrer de l'any passat, segons les dades telefòniques recopilades per la Guàrdia Civil durant la investigació del cas.Així ho han dit dos agents d'aquest cos, entre ells un capità que va participar en el cas de Diana Quer, que van sol·licitar les dades associades al número i terminal de l'acusada, dels quals van deduir totes les trucades entrants, sortints, SMS i l'antena telefònica a la qual va estar connectat el dispositiu.Han precisat que al matí l'acusada va estar en Campohermoso, Níjar, i que d'allí va anar sobre les dues de la tarda a la casa de les Hortichuelas Bajas, també a Níjar, de l'àvia de Gabriel, on l'última connexió al seu telèfon es va produir a les 15.46:45 hores i la següent connexió ja va ser a Rodalquilar, on a les 18.55:48 va rebre una trucada del pare de Gabriel, la seva parella en aquest moment.Va estar una hora i 52 minuts sense «usar el telèfon per a res» i el terminal va tornar a tenir activitat a les 17.39:06 hores, encara que «no es pot saber de quin tipus al no estar intervingut», i a les 19.04 hores va canviar la cobertura de l'antena que la situava a la finca, de manera que l'acusada hauria passat en aquest moment per Rodalquilar, on minuts més tard va ser gravada per una càmera.Altres dos agents que van realitzar la inspecció ocular del vehicle han explicat com estava el cos del nen al maleter i que dins del cotxe van trobar un mocador de paper usat, uns guants negres, una galleda de pal de fregar i una motxilla amb diversos jocs de claus, la part superior d'una clau partida i medicines.Els agents que van fer la inspecció ocular de la finca de Rodalquilar han indicat que van trobar un martell a la part contrària al safareig al costat de la qual va ser enterrat Gabriel, una destral recolzada en un mur de formigó, una petita taca de sang en el marc d'alumini de la porta que donava de la casa al jardí i una resta biològica en un interruptor.Per part seva, el coronel cap de la Comandància d'Almeria, Arturo Prieto Bozec, ha assenyalat que la recerca del menor va costar 200.203,38 euros, en una valoració de «mínims», i dos membres del Laboratori de Criminalística de la Guàrdia Civil han dit com van prendre mostres del cotxe en el qual Quezada va traslladar el cos de Gabriel, de la roba que va tirar a Retamar i a la finca, indicant en quines mostres va ser trobat ADN del petit, només o al juntament amb el de la jutjada.Per al lletrat de l'acusació particular, Francisco Torres, les proves «determinen cada dia més la responsabilitat traïdorenca, premeditada» de Quezada, que va buscar «en tot moment» acabar amb la vida de Gabriel en el «lloc apropiat» per a matar-lo i que fins i tot podria haver arribat a netejar l'escenari del crim i ha subratllat que va estar almenys «tres hores i 18 minuts» a la finca de Rodalquilar en la qual va expirar Gabriel, en «contra de les seves versions, en les quals diu que va estar una hora o hora i mitja, va ser molt de temps».D'altra banda, l'advocat de Quezada, manté que l'informe de posicionament telefònic de la Guàrdia Civil que situa a Quezada durant tres hores a la finca de Rodalquilar, coincideix amb el relat del seu client.Sobre les restes biològiques a la finca, ha insistit que només hi havia una gota de sang a la porta d'alumini que comunica la casa de Rodalquilar amb el jardí, negant que hagués netejat l'escena perquè -al pal de fregar- «no hi ha restes de sang, no hi ha res, ni ADN, ni sang, el pal de fregar no es va utilitzar».