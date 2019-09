Pugen a quatre els morts per la DANA que afecta la zona de Llevant

La quarta víctima ha aparegut dintre d'un coche

submergit a Jámula, a Granada

13/09/2019

Els serveis d'emergència tracten de rescatar un cotxe que ha quedat submergit en una rambla a l'autovia A-92, a Jámula (Granada), amb almenys una persona morta dins.El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informat d'aquest rescat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en la qual ha comparegut per presentar l'informe.Fuentes d'Interior han afegit que el cotxe estava cobert per aigua i fang en una rambla en el quilòmetre 50 de la A-92, al seu pas per la citada localitat granadina.En el seu interior, d'acord amb la mateixa font, hi ha almenys una persona morta, a l'espera que acabi el treball de rescat.Es tracta de la quarta víctima mortal causada pel temporal que assota al sud-est espanyol, dos d'elles a Caudete (Albacete) i una altra més aquesta matinada a Almeria.