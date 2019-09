Mor un matrimoni després de ser arrossegat amb el seu cotxe pel temporal a Albacete

La gota freda que afecta al sud-est peninsular ha provocat inundacions i riuades

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:54

La gota freda que assota el sud-est peninsular, amb pluges de més de 300 litres per metre quadrat, ha provocat ja les dues primeres víctimes a la localitat albaceteña de Caudete a més del desbordament d'un riu a la Comunitat Valenciana, centenars de milers d'alumnes sense classe a Múrcia, València i Alacant, talls a l'A-31 entre Albacete i Alacant i la interrupció del trànsit ferroviari en la zona.Els dos morts són un matrimoni de 70 anys que viatjaven en un vehicle que ha estat arrossegat per l'aigua al camí de la Font de la Figuera, a la localitat albaceteña de Caudete, segons dades del servei d'Emergències 112 i la Guàrdia Civil, que han confirmat que han estat trobats en una zona inaccessible per les pluges.