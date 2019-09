La Guàrdia Civil pensa que Ana Julia volia cobrar la recompensa per Gabriel

Un total de 14 guàrdies civils han declarat en qualitat de testimonis-pèrits en la quarta sessió del judici

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:40

La Guàrdia Civil creu que Ana Julia Quezada, única acusada per la mort de Gabriel Cruz, va voler cobrar la recompensa que els pares del nen oferien després de la seva desaparició, segons ha declarat aquest dijous durant la vista oral contra ella el comandant Montero de la Unitat Central Operativa (UCO).«Sembla una persona a la qual li agradaven els diners» i, a més de l’assassinat del nen, «no sabem si buscava cobrar uns diners. És macabre però sembla que per allà anava la cosa», ha declarat el comandant davant del jurat popular que jutja l’acusada, en una jornada en què després de múltiples renúncies, han declarat en qualitat de testimonis-pèrits 14 guàrdies civils.«Va ser una investigació molt dura perquè buscàvem un nen viu, no es va plantejar com un homicidi. Si hagués estat així, no s’haurien fet servir tantíssims recursos com en aquesta investigació», ha afegit el comandant, que en aquell moment estava a càrrec de la Secció d’Homicidis, Segrestos i Extorsions de l’UCO.Després d’afirmar que «poques investigacions» com la recerca de Gabriel Cruz han tingut tants recursos, el comandant ha assenyalat durant la quarta sessió del judici que van ser dies «molt intensos» i amb torns de «gairebé 24 hores».Sobre el mòbil econòmic, ha apuntat que era una possibilitat perquè «no hi havia res» que digués que Gabriel estava mort, però cada dia que passava «queia una llosa de realitat» a sobre i «mai no va arribar una sol·licitud de diners».Un tinent de la Policia Judicial de la Comandància d’Almeria, que ja va intervenir ahir, ha relatat per la seva part com Quezada deia mentre introduïa el petit al maleter del seu vehicle: «Ara a emportar-se'l d’aquí», al referir-se als registres a l’interior del cotxe de la dominicana.Ha ratificat el contingut de les transcripcions dels esmentats registres i ha reiterat que l’acusada s’arengava dient en veu alta: «Ana, no aniràs a la presó».Un altre agent del grup d’Homicidis de la Policia Judicial de la Comandància d’Almeria ha narrat que a Burgos, el pare de Judith, filla de l’acusada, li va indicar que mentre estava casat amb Quezada va tenir dos episodis de febres «molt altes» i que els metges no van poder determinar el motiu.Per la seva part, dos guàrdies civils de l’UCO han dit que quan Quezada era emmanillada en la seva detenció l’11 de març de l’any passat va manifestar: «Àngel (Creu), t'estimo molt, jo estimo en Gabriel, el meu gos és dins (del cotxe)», però que quan li van llegir els seus drets en ser arrestada va dir simplement: «Molt bé».Han explicat com va arribar a la finca de Rodalquilar (Níjar, Almeria) i després de desenterrar el cadàver de Gabriel el va portar «en braços» fins al cotxe, realitzant després un recorregut «totalment il·lògic, sense aparent sentit» fins la casa d’Ángel Cruz a Vícar, on va ser interceptada.Un agent del Servicio Cinológico ha explicat que dos gossos van marcar el mateix recorregut realitzat Quezada a la finca de Rodalquilar i ha assenyalat que durant la reconstrucció dels fets realitzada juntament amb l’acusada els gossos van fer dos marcatges a l’interior de l’habitatge, en una galleda i una fregadora, així com en un «punt concret del terra».Posteriorment, en una passarel·la de fusta del jardí, els gossos van assenyalar un punt en el qual hi podia haver restes de sang. «Els dos marquen el mateix punt», ha incidit l’agent.Per la seva part, un capità de la Secció d’Homicidis, Segrestos i Extorsions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha negat que Quezada col·laborés, apuntant que va intentar inculpar durant la investigació altres persones com la seva exparella, però que en ser detinguda sí que va reconèixer els fets «des del primer moment», però assegurant que va ser un accident.Afirma que Quezada mai no va donar explicacions «gaire lògiques» sobre el que havia fet a la finca el dia que va desaparèixer en Gabriel, encara que van aconseguir ubicar els seus moviments per repetidors de telefonia.Uns altres dos agents de la Policia Judicial d’Almeria han apuntat que l’acusada va llançar la roba que li havia tret al petit després de matar-lo en un contenidor de la barriada d’Almeria de Retamar sis dies abans de ser detinguda a Vícar (Almeria), on es va traslladar «mentint» a la família, a la qual va dir que anava «a prendre un cafè».Dos guàrdies civils més han indicat que va fregar la samarreta del petit que va simular haver trobat en una batuda contra el terra per «provocar» una taca de fang, segons la Guàrdia Civil per fer-se veure que havia estat sota la pluja, a causa del mal clima que hi va haver a la zona durant les jornades de recerca.