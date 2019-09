Els Mossos alerten d'un nou tipus d'extorsió amb un suposat vídeo de contingut sexual

El ciberdelinqüent demana 2.000 euros en bitcoins per no enviar l'enregistrament als contactes del destinatari

Actualitzada 12/09/2019 a les 17:26

#PHISHING No caigueu a la trampa d'aquest tipus d'extorsió per correu electrònic. Si t'arriba, ni cas que és un FRAU! @osiseguridad https://t.co/HY8i4z8eLG pic.twitter.com/N1woh1ncSS — Mossos (@mossos) September 12, 2019

Els Mossos d'Esquadra han alertat a través de les xarxes socials d'un nou tipus de frau. Els usuaris reben un correu electrònic fraudulent amb l'objectiu d'extorsionar als destinataris amb un suposat vídeo de contingut sexual.El ciberdelinqüent assegura haver instal·lat a l'ordinador del destinatari un software després que aquest hagués visitat una pàgina web pornogràfica. També afirma quehauria estat capaç d'activar la webcam de l'ordinador per a l'enregistrament de vídeos quan la víctima accedís a pàgines de contingut sexual, generant els suposats vídeos que s'utilitzen com a extorsió. El delinqüent amenaça en enviar el vídeo compromès als contactes de la víctima en 72 hores, si no es realitza un pagament de 2.000 euros en bitcoins.Des de la Oficina de Seguridad del Internauta demanen que els usuaris ignorin el missatge, ja que e stracta d'una frau. En cas d'haver accedit al xantatge demanen que es guardin totes les proves i es contacti amb les Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) per presentar una denúncia.