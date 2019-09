El CGPJ treu a concurs la plaça de Marchena al Suprem, a qui li expira el mandat de cinc anys

També es convoquen tres places més al Suprem, cinc a presidències de TSJ i quatre a presidències d'audiències provincials, com la de Tarragona

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dijous anunciar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la convocatòria de la plaça per a la presidència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, que quedarà vacant el pròxim 27 d'octubre, data en què expira el mandat de cinc anys per al qual va ser nomenat el seu actual titular, Manuel Marchena, que va dirigir el judici contra els polítics independentistes per l'1-O. Podran prendre part en la convocatòria els magistrats del Suprem en situació administrativa de servei actiu o de serveis especials que, en la data en què es produeixi la vacant, comptin amb almenys tres anys d'antiguitat en la categoria.L'òrgan de govern dels jutges ha acordat així mateix publicar la convocatòria de tres places de magistrat del Tribunal Suprem. Es tracta de les següents: una plaça a la Sala Segona, corresponent al torn general de la carrera judicial, vacant per la jubilació del magistrat Luciano Varela el passat 9 de maig, que també va estar present al judici de l'1-O; una plaça a la Sala Tercera corresponent també al torn general, vacant des el 10 de setembre per jubilació del seu titular, el magistrat Juan Carlos Trillo; i una plaça de la Sala Quarta corresponent al torn de juristes, vacant per la jubilació del magistrat Miguel Ángel Luelmo el passat 23 de maig.Igualment s'ha publicat la convocatòria del concurs per a la renovació de la presidència de cinc tribunals superiors de justícia --els d'Aragó, Astúries, Canàries, Extremadura i Navarra-- i de les audiències provincials de Tarragona, Biscaia, Pontevedra i Segòvia. La publicació al BOE ha estat acordada per la Comissió Permanent també pel proper venciment del mandat dels seus respectius presidents: el de Manuel Ayo Fernández, president de l'Audiència de Biscaia, el 29 d'octubre; el d'Ignacio Pando Echevarría, president de l'Audiència de Segòvia, el 22 de setembre de 2019; i els de Francisco Javier Menéndez Estébanez, president de l'Audiència de Pontevedra, i Javier Hernández García, president de l'Audiència de Tarragona, el 26 de setembre.