Clam per la «unitat estratègica» en l'acte central de la manifestació de la Diada

«Construïm, si cal desobeïm», assegura Lluís Llach des de l’escenari a la plaça Espanya

Actualitzada 11/09/2019 a les 18:05

Clam per la «unitat estratègica» en l’acte central de la manifestació amb motiu de la Diada convocada per l’ANC. «Des d’aquí fem un clam massiu per demanar unitat estratègica, volem culminar el camí que vam deixar a mitges la tardor del 2017», ha assegurat en la seva intervenció inicial David Bagés. L’actor, conductor de l’acte, ha insistit que només «des de la unitat» es podrà fer front als «reptes de futur» i la sentència que el Suprem farà pública en les pròximes setmanes. En aquest sentit, ha carregat contra els partits per la seva «desunió» i ha recordat que l’1-O la població va defensar les urnes «amb dignitat i coratge».En una línia similar s’han expressat representants de la societat civil com l’advocat Jordi Domingo, la cuinera Ada Parellada, el cantant Francesc Ribera (Titot) o Lluís Llach.«No ens fa por l’autocrítica, però una cosa sí que hem après: només la força de totes i tots ens permetrà decidir qui volem ser, què volem ser i com volem ser», ha argumentat Llach, que ha fet una crida a impulsar un debat constituent. «Construïm, si cal desobeïm», ha assenyalat.Per la seva banda, Ada Parellada ha assegurat que una cuina funciona perquè l’equip que hi treballa s’entén. «Si sabem on volem anar, per què no treballem per aconseguir-ho?», ha apuntat, concloent: «Teixirem una estratègia unitària».