Suspesa pel mal temps la Marxa de Torxes a Lledoners, que es traslladarà a l'1 d'octubre

L'acte s'inclourà en els actes de commemoració del referèndum

Actualitzada 10/09/2019 a les 14:20

La Marxa de Torxes d'aquest dimarts al vespre a Lledoners s'ha suspès a causa de la pluja. Des de l'organització han optat per canviar-la al proper 1 d'octubre, coincidint amb el segon aniversari del referèndum. L'organització ha decidit suspendre la marxa a causa del mal estat dels aparcaments i dels camins que havien de dur els assistents a Lledoners. A més a més, la previsió meteorològica feia que fos molt difícil poder muntar l'escenari i els equips de so. L'acte, organitzat per set seccions territorials de l'ANC del Bages, preveia un acte final amb els familiars dels presos i representants de l'ANC i d'Òmnium Cultural. A causa de la pluja, també s'ha suspès la iniciativa d'il·luminar les agulles de Montserrat per exigir la llibertat dels líders independentistes empresonats.