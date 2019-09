La Intersindical-CSC denuncia que el curs escolar començarà «per sota de les condicions necessàries»

La formació lamenta que s'hagin tancat classes de P3 en lloc de mantenir-les obertes amb menys alumnes per aula

La Intersindical-CSC ha denunciat que el curs escolar començarà «per sota de les condicions necessàries» per atendre «correctament» l'alumnat. Així, denuncien que, al seu parer, la ràtio de nens per aula és massa alta i critiquen que per al conseller d'Educació, Josep Bargalló, sigui més important el nombre d'alumnes per docent. Es tracta, diuen, d'un càlcul «enganyós» per «tapar el tancament de línies, la massificació de centres i per desgastar la imatge dels docents catalans». En aquest mateix sentit, el sindicat lamenta que per a aquest curs s'hagin tornat a tancar classes de P3 en lloc de mantenir-les obertes amb menys alumnes per aula. També asseguren que falten docents i que els nomenats el dia 5 no han entrat a treballar fins al dia 9 per «estalviar-se uns dies de sou».La formació considera que és una «pràctica de precarietat laboral del Departament que ja és habitual», i afegeix que també s'estalvia els sous de «moltes hores de vetlladors» que les escoles reclamen per atendre els alumnes amb més necessitats.A banda, el sindicat critica l'anomenat decret de plantilles que, al seu parer, permet que «una bona part de la plantilla» hagi estat «triada a dit» per les direccions. Per això opina que l'educació pública funciona «cada cop més» seguint el model de l'empresa privada. L'entitat reclama la derogació d'aquest decret.Una altra crítica fa referència a les instal·lacions, i en aquest sentit la Intersindical-CSC recorda que n'hi ha que estan per acabar o que alguns centres «fa més d'una dècada» que treballen en barracons. Fins i tot, assegura, algunes escoles esperen barracons que no estaran a punt fins a la primera quinzena d'octubre.I també denuncia que «segueixen desapareixent aules d'acollida», l'espai docent a través del qual s'atenia els alumnes nouvinguts en la primera presa de contacte amb el país i amb l'escola catalana.A més, la Intersindical-CSC també demana al Departament d'Educació que s'impliqui de manera activa per garantir una «immersió lingüística real».La formació, de caràcter independentista, reivindica, finalment, «la necessitat d'un estat propi» per dissenyar un model educatiu català que «garanteixi els drets i les llibertats» de docents i alumnat i eviti les «ingerències i acusacions de l'estat espanyol».