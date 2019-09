El Govern torna a aprovar el decret que regula l'impost sobre begudes ensucrades

El TSJC va anul·lar el text per defectes de forma però l'executiu l'ha impulsat de nou per donar «seguretat jurídica»

El Govern ha tornat a aprovar aquest dimarts «sense cap modificació» el decret que regula l'impost sobre begudes ensucrades envasades que el TSJC va anul·lar el juliol per defectes de forma en la seva tramitació. El nou text pretén «dotar de seguretat jurídica i fer front a un eventual buit legal» davant de la decisió del TSJC, que no és una sentència ferma i que, segons l'executiu, «tampoc afecta la legalitat del tribut», que segueix vigent. En aquest sentit, el decret anul·lat regulava qüestions tècniques com ara quan s'ha d'ingressar l'impost, un període que es manté entre els dies 1 i 20 del mes següent a cada trimestre.El decret també detalla la definició de beguda ensucrada, i diu que d'acord amb la normativa comunitària queden excloses de la tributació les begudes que s'envasen a petició del consumidor a la mateixa botiga o per a la venda immediata. Sí que s'hi inclouen, en canvi, les que se subministren a través d'un sortidor.El decret també parla del concepte distribuïdor, que és el que ven la beguda en última instància als contribuents –supermercats, bars, hotels, restaurants o cinemes- que són els que els oferiran als consumidors. Així mateix, el decret estipula que no cal que es desglossi en el tiquet de compra la repercussió de l'impost.L'impost sobre les begudes ensucrades envasades grava el consum de refrescos, sodes, sucs de fruita, begudes esportives, te i cafè amb edulcorants calòrics afegits, energètics, o llets endolcides o alternatives de la llet que són susceptibles de generar obesitat i/o diabetis.La norma preveu un gravamen de 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 100 ml, i de 0,12 euros per litre en les que en tinguin més de 8 grams.