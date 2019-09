Desconvocada la vaga del transport sanitari per la Diada

L'acord signat suposa la descongelació salarial dels treballadors però la UGT lamenta que «queden moltes reivindicacions per aconseguir»

Actualitzada 10/09/2019 a les 17:27

Els treballadors del transport sanitari no faran vaga demà dimecres coincidint amb la Diada. El comitè de vaga ha desconvocat l'aturada, amb els vots en contra de la UGT. Segons el mateix sindicat, l'acord signat suposa la descongelació salarial dels treballadors però lamenta que encara quedin «moltes reivindicacions per aconseguir». «Des de la UGT seguirem lluitant per desbloquejar les negociacions del conveni, que van començar fa dos anys, per aconseguir la millora real de les condicions dels treballadors del sector», han avisat des del sindicat, que recrimina el fet que no tota la plantilla formi part directament del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). «8 de cada 10 vehicles estan retolats com a SEM, però estan subcontractats per empreses privades», han assenyalat.De fet, UGT denuncia que tot i desenvolupar la mateixa feina, entre uns treballadors i els altres hi ha diferències salarials, de compliment de mesures de prevenció i seguretat laboral, i discriminació en drets i condicions laborals en les dones embarassades. «També hi ha disparitat en l'estat dels centres de treball i espera, l'estat dels vehicles o la jornada anual», ha enumerat el sindicat. Per això, la plantilla ha denunciat la situació de discriminació respecte a la plantilla del SEM «i la manca de control sobre els compromisos adquirits mitjançant contractes públics».