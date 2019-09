Descobreixen un tractament que redueix el càncer de pulmó en el 80% de pacients

L'assaig Nadim ha estat realitzat per 26 centres liderats pel GECP a 46 pacients

Investigadors del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) han descobert un nou tractament basat en quimioteràpia i immunoteràpia que permet reduir el càncer de pulmó i evitar la recaiguda en el 80% dels pacients que es troben en fases intermitges de la malaltia.L'investigador líder i cap d'oncologia de l'Hospital Puerta del Hierro de Madrid, Mariano Provencio, així ho ha explicat a Efe després de presentar l'estudi, denominat Nadim, al Congrés Mundial de Càncer de Pulmó que se celebra des del dissabte i conclou aquest dimarts a la Fira de Barcelona.«És un gran avanç i una situació molt espectacular. Mai abans s'havia vist una cosa així», ha assenyalat Provencio, qui ha detallat que, gràcies a aquest tractament pioner, el 80% dels pacients analitzats estava lliure de malaltia, com a mínim, en els 18 mesos següents.Per aconseguir-ho, els investigadors han posat en pràctica, a més de quimioteràpia, un altre tractament basat en la immunoteràpia, que consisteix a aplicar per via intravenosa Nivolumab, un medicament oncològic que permet al sistema immune del pacient eliminar el tumor.I és que, com ha especificat, quan una persona contreu càncer, els tumors es «cobreixen» amb una espècie de «vel» que la immunitat dels pacients no aconsegueix reconèixer, de manera que el cos deixa de combatre'l i permet que aquest creixi.No obstant això, la immunoteràpia, en lloc d'actuar directament sobre el tumor, ajuda a «llevar el vel sota el qual s'oculta» i permet que la immunitat del pacient torni a lluitar contra les cèl·lules tumorals.A més, segons el doctor, la majoria de persones amb les quals s'ha practicat l'assaig clínic «mostren una tolerància excel·lent» al tractament, el qual té «una toxicitat zero».«La majoria de pacients continuen fent vida normal i poden anar fins i tot a la feina», ha apuntat abans de destacar que es tracta d'un avanç «realment impactant», així com «la primera pedra» cap a un nou mètode clínic que podria començar a utilitzar-se a curt o mitjà termini.D'altra banda, aquest tractament és específic per a pacients que es troben en fases intermitges de la malaltia, també conegudes com a «estadi 3», que es caracteritza per presentar diagnòstics «potencialment curables» a través de cirurgia però amb taxes de supervivència «molt limitades».L'assaig Nadim ha estat realitzat per 26 centres liderats pel GECP a 46 pacients, la majoria d'ells homes amb una mitjana d'edat de 63 anys.De fet, segons dades del congrés, la principal causa de mort per càncer a tot el món és el de pulmó, que afecta 1,6 milions de persones a l'any -21.200 persones a Espanya-, sent el tabac responsable en més del 80% de tots aquests casos.Així mateix, l'edat mitjana de diagnòstic se situa al voltant dels 64 anys, malgrat que el 15% dels casos ja es dóna en persones per sota dels 55 anys, la qual cosa s'explica, tal com ha denunciat Provencio, pel percentatge «molt elevat» de població que encara fuma -al voltant del 30% entre les persones de 14 a 18 anys-.«La segona qüestió important és la prevalença de càncer de pulmó en dones, perquè a Espanya puja en lloc de baixar», ha assegurat el metge, qui ha revelat que encara que només el 20% de les pacients de càncer de pulmó són dones, aquesta xifra ha anat creixent.Finalment, Provencio ha destacat la necessitat d'impulsar «polítiques sanitàries a nivell global actives que frenin» el tabaquisme, especialment pel fet que Espanya es troba entre els països europeus que menys inverteix per habitant i any en aquest tipus de càncer: cinc euros, un 30% menys que la mitjana de la UE.