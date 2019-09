Ana Julia reconeix que va matar a Gabriel Cruz però assegura que «va ser un accident»

L'acusada ha explicat que el nen li va cridar coses que no li van agradar i que només volia que es callés

Actualitzada 10/09/2019 a les 15:53

Arribada a l'Audiència i proves incriminatòries

L'acusada pel crim de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, s'ha declarat innocent durant la seva declaració aquest dimarts a l'Audiència d'Almeria, segons ha recollit 20Minutos.Quezada, visiblement afectada i amb llàgrimes als ulls, ha afirmat que «va donar mort a Gabriel» però que es va tractar «d'un accident», confirmant així la seva anterior declaració. L'acusada ha confirmat que contestarà a totes les preguntes de la Fiscalia, però no respondrà a les qüestions de l'acusació particular.Quezada ha explicat que no ha tingut mai «cap problema» amb Patricia Ramírez, mare de Gabriel, amb qui ha assegurat que tenia «bona relació», encara que en una escolta telefònica transmesa al judici, s'ha escoltat com Quezada insultava a Ramírez dient-li «filla de puta, mala persona».També ha explicat que la relació amb el nen era «bona» i que no va tenir problemes amb ell, que únicament una vegada el nen li va dir: «Quin nas més lleig tens, sembla que tinguis una hòstia al nas», encara que afirma que no ho va tenir «en compte».Durant l'interrogatori, l'acusada ha indicat que els dimarts a la tarda recollia a Gabriel del col·legi perquè Ángel «havia d'anar a treballar i a les vuit de la tarda el portava el pare amb la seva mare», ja que el règim de visites establert entre els progenitors establia que aquest tingués al nen els caps de setmana alterns, dimarts i dijous.Ha afegit que passaven temps de forma habitual a la casa de l'àvia del menor a Las Hortichuelas Bajas, a Níjar, perquè al nen «li agradava» el lloc.Quezada ha afirmat que el dia que van ocórrer els fets, «no volia matar-lo» i que «simplement li va tapar la boca perquè callés». «Estava xisclant 'negra, lletja, tu no em manis que no ets la meva mare, vull que la meva mare es casi amb el meu pare, no vull que estigui amb tu, vés-te'n al teu país' i jo estava molt nerviosa, només volia que callés però no volia matar al nen, simplement li vaig tapar la boca», ha dit per a esfondrar-se amb les mans a la cara.Ha assegurat que li va posar a Gabriel, qui segons la seva versió portava una destral quan suposadament es va enfrontar a ella, «la mà sobre la boca i el nas» perquè «jo només volia que callés, que em deixés de dir aquestes coses». «De la resta no me'n recordo, quan li vaig llevar la mà no respirava. Vaig utilitzar les dues mans, va ser un moment molt ràpid», ha dit per precisar que es va adonar «que no respirava quan el vaig deixar anar». «Li vaig posar la mà en el pit i no respirava», ha insistit per afegir que es «va quedar bloquejada», que es va posar a «fumar com a boja», que «sortia i entrava sense saber el que feia» i que va veure una pala «i va decidir fer un forat».Després de la seva declaració, declararan a porta tancada els pares de Gabriel, que han demanat que hi hagués un biombo pel mig, per no veure la cara d'Ana Julia Quezada. També han demanat que no se'ls gravi abans d'entrar a la sala.La jutjada va arribar aquest dilluns a l'Audiència d'Almeria, ha estat als calabossos fins a poc abans de dos quarts d'una, a l'espera que es constituís el jurat popular que l'enjudiciarà fins al pròxim 18 de setembre.Un grup de set dones i dos homes formen aquest jurat que durant la jornada d'aquest dimarts només ha assistit a la lectura dels escrits provisionals de l'acusació i de la defensa i a l'exposició inicial inicial de la fiscal Elena María Fernández, l'advocat de l'acusació Francisco Torres i el de la defensa, Esteban Hernández Thiel.Fernández, a més, ha demanat la incorporació de dues proves: un reportatge fotogràfic de la zona on va desaparèixer Gabriel realitzada pel Laboratori de Criminalística, i una avaluació econòmica de la recerca.