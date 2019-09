Un nadó s'intoxica amb èxtasi en un parc infantil de Getafe

A l'informe mèdic es va especificar que els pares eren de Romania i hi van escriure les paraules «risc social»

El passat 24 d'agost Dee estava amb el seu fill d'onze mesos a un parc situat Perales del Río, Getafe, quan el petit es va posar a la boca una substància blavosa mentre jugava en un tobogan. Aquell líquid era metamfetamina, i el menor va haver de ser traslladat immediatament d'urgència a l'hospital Doce de Octubre.En arribar al centre hospitalari el menor estava rígid. Els metges li van posar una sonda i medicació intravenosa, després va passar tres dies ingressat en observació. Per sort va ser donat d'alta.Els pares expliquen a El País que els serveis socials els investiguen a ells i a l'entorn familiar, de fet, en l'informe mèdic es va especificar que els pares del menor eren de Romania i hi van escriure les paraules «risc social». Els pares ho van denunciar a la Comissaria de Getafe on els pares expliquen al citat mitjà que van trobar un ambient hostil.Finalment Dee i el seu marit es van gastar 500 euros en una clínica privada per demostrar que no consumeixen drogues.