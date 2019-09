Sona l'himne d'Andorra durant l'Albània-França i la selecció albanesa es nega a jugar

El partit corresponia al Grup H de classificació per l'Eurocopa, que comparteixen amb Andorra

Actualitzada 08/09/2019 a les 12:44

El partido entre Francia y Albania se ha retrasado, porque se ha tocado el himno de Andorra. Los jugadores no quieren iniciar el partido hasta que se toque el himno correcto. #EURO2020 pic.twitter.com/Qb4VxU1hv4 — Billy Escobar (@BillyEscobar7) September 7, 2019

En l'inici del matx que van disputar les seleccions d'Albània i França a l'estadi Saint-Denis va sonar per sorpresa de tots els assistents i jugadors, l'himne d'Andorra en compte de l'albanès.El partit corresponia al Grup H de classificació per l'Eurocopa, que comparteixen amb Andorra. El combinat albanès es va negar a jugar fins que no sonés el seu himne i, minuts després, la megafonia va arreglar l'error i el matx es va poder disputar sense incidències.