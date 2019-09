'Saludos de WhatsApp', la nova estafa per robar-te les dades del mòbil

Els usuaris reben un missatge al mòbil fraudulent

Actualitzada 09/09/2019 a les 17:35

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertat d'una nova estafa, l'anomenada 'Saludos de WhatsApp'. En aquest, els usuaris reben un missatge de text de l'app de missatgeria instantània demanant la verificació del teu número de mòbil. Es tracta d'un nou cas de phising que busca controlar el teu compte i accedir a les teves dades.En el missatge rebut, et demanen que verifiques el teu número a través d'un enllaç. Aquest és d'un format similar al que envia l'app cada cop que es configura l'aplicació en un terminal nou. Per aquest motiu, l'OCU recorda que no es premi l'enllaç, ja que sinó es donarà accés a una altra persona a accedir a les teves converses.En cas d'haver clicat al link, quan es torna a accedir a l'app apareix el següent missatge: Tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhastApp en un teléfono diferente. Verificar.Per tal de solucionar-ho, només cal prémer a Verificar, per la qual cosa es rebrà un altre missatge de verificació que retornarà la normalitat al mòbil afectat.