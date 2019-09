Lesmes agraeix als jutges del procés «el compromís amb la defensa de l'Estat de dret»

El president del CGPJ retreu als partits que no hagin dut a terme la renovació d’aquest òrgan

Actualitzada 09/09/2019 a les 15:15

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha aprofitat aquest dilluns l’acte d’obertura de l’any judicial per agrair als magistrats de la Sala Segona del Tribunal Suprem que hagin posat de manifest «el compromís dels nostres jutges amb la defensa dels valors de l’Estat de dret proclamats per la Constitució». Lesmes ha volgut fer extensiu aquest agraïment a totes les persones que des de les seves respectives àrees de responsabilitat «van fer possible el normal desenvolupament de la vista oral», i hi ha inclòs tan les acusacions com les defenses. Segons el president del CGPJ, el judici «és el paradigma d’aquests milers de processos que se celebren cada dia al nostre país» que «es construeixen sobre els pilars de les responsabilitat, dedicació, professionalitat i recerca constant de la protecció dels drets dels ciutadans, sense distingir entre grans i petits plets».Durant el seu discurs Lesmes també ha retret als partits que no s’hagin posat d’acord per renovar el CGPJ. El mandat actual va expirar el mes de desembre. Segons Lesmes, aquest endarreriment «constitueix una anomalia greu en el funcionament de les institucions i, si es prolonga, pot contribuir al descrèdit del propi òrgan de govern dels jutges».Segons Lesmes, el Poder Judicial és «un pilar fonamental de l’Estat de dret i de la pròpia democràcia» i «un bastió últim i definitiu en la protecció i defensa dels drets i llibertats públiques».