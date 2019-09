Arrenca el judici contra Ana Julia Quezada per la mort del nen Gabriel

La Fiscalia demana per a ella presó permanent revisable, la màxima condemna que contempla la llei espanyola

La dominicana Ana Julia Quezada, autora confessa de la mort de Gabriel Cruz, fill de qui era la seva parella, s'enfronta des d'aquest dilluns a judici, en el qual la Fiscalia demana per a ella presó permanent revisable, la màxima condemna que contempla la llei espanyola.Quezada va confessar haver matat al nen de 8 anys al febrer de 2018, un cas que va impactar a la societat espanyola i la va mantenir en suspens durant els dotze dies que va durar la recerca del menor.La fiscal Elena María Fernández, que acusa per un delicte d'assassinat i dos de lesions psíquiques a Ana Julia Quezada, ha assegurat aquest dilluns que el petit «no va tenir opció de sortir amb vida» de la finca de Rodalquilar (Níjar, Almeria), on va morir.«Amb clar ànim d'ocasionar-li la mort, de manera deliberada, conscient, a sang freda i amb absolut menyspreu a la vida», Ana Julia li va donar «mort d'una forma tan sobtada, immediata i impredictible que va anul·lar tota capacitat de reacció d'aquest nen», ha sostingut la fiscal durant la seva intervenció davant el jurat popular.Quezada declararà finalment demà a primera hora davant el jutjat popular, i no avui com estava assenyalat i previst en el calendari de sessions fixat per la magistrada Alejandra Dodero.La jutgessa ha adoptat aquesta decisió pel fet que la lectura d'escrits d'acusació i defensa, així com les exposicions inicials de les parts personades en la causa, han conclòs casi a les dues de la tarda, la qual cosa impossibilitaria que Quezada hagués completat la seva declaració aquest dilluns.