Troben viva una noia que portava cinc dies desapareguda

Actualitzada 07/09/2019 a les 19:32

Patricia G. M. ha estat trobada viva a Calicanto, València, després d'estar desapareguda cinc dies. Els seus familiars havien organitzat una batuda a prop de la urbanització on residia, Cumbres de Calicanto, on el seu pare l'havia vist per última vegada.A les 10.30 hores de dissabte s'ha localitzat la noia. En un principi es pensaven que estava morta per culpa de l'estat que presentava el cos a simple vista. La Policia Local i la Guàrdia Civil estaven a punt de precintar la zona i avisar als investigadors quan han observat que Patricia G. M. movia un peu. Ràpidament s'ha avisat al Samu i a Bombers.La noia ha estat estabilitzada i ha recuperat el coneixement, després ha estat traslladada a l'Hospital La Fe de Valencià. Els primers indicis apunten que la noia hauria caigut accidentalment i, com que no podia moure's hauria estat allà els cinc dies.