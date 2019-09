A presó un jove acusat de fer 10 robatoris en un dia a domicilis de Vilanova i la Geltrú

Té 18 antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva i actuava escalant de terrat en terrat

Actualitzada 07/09/2019 a les 18:59

Els Mossos van detenir el 19 d'agost un veí de Vilanova i la Geltrú, de 31 anys i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de 10 robatoris amb força a domicilis del municipi. Els fets van tenir lloc el mateix dia quan un testimoni va alertar que veia una persona saltant pels terrats. La policia hi va anar i va comprovar que allà on se l'havia vist hi havia trasters forçats i remenats. Gràcies a la descripció facilitada pel testimoni, els agents van aconseguir detenir l'individu com a presumpte autor dels robatoris amb força. En escorcollar-lo se li van trobar diversos objectes que van reconèixer el propietari d'un immoble on aquella mateixa nit hi havia hagut un robatori. Es va comprovar, també, que el detingut tenia 18 antecedents policials per fets similars.A través d'imatges enregistrades per càmeres de videovigilància i de les gestions d'investigació, els Mossos van poder determinar que el detingut havia participat en 10 robatoris.El 20 d'agost es va escorcollar el domicili de l'arrestat, on es van recuperar objectes que constaven sostrets en robatoris amb força a domicilis des del març d'aquest any.L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor en va decretar l'ingrés a presó.