Una dona de 73 anys dona llum a dues bessones

Mangayamma està casada amb un home de 80 anys

Actualitzada 06/09/2019 a les 20:15

Erramatti Mangayamma és una dona de l'Índia que amb 73 anys, segons fonts oficials, ha donat llum a dues bessones. Mangayamma està casada amb un home de 80 anys i es va quedar embarassada per fecundació in vitro, parint per Cesarea a l'hospital de Guntur, a l'estat d'Andhra Pradesh, a dues nenes bessones.El doctor Umashankar Sanakkayala va dirigir l'equip mèdic que va contribuir a aquest miracle mèdic, que supera el publicat al llibre Guiness de l'espanyola Carmen Bousada qui l'any 2006 i amb 67 anys va tenir un fill.