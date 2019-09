Sanidad ordena retirar i intervé tots els productes de Sabores de Paterna

Els productes de la marca es distribueixen, segons el ministeri, a quasi totes les comunitats autònomes

Actualitzada 07/09/2019 a les 17:33

El Ministeri de Sanitat ha ordenat aquest dissabte la retirada de la comercialització de tots els productes de l'empresa gaditana Sabors de Paterna, així com la seva intervenció de forma cautelar a causa de l'alerta alimentària per listeriosis.L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), dependent del ministeri, ha ampliat l'alerta emesa aquest divendres, quan va avisar a totes les comunitats autònomes després d'haver comunicat la Junta d'Andalusia que s'havia trobat una carn mechada contaminada pel bacteri de la marca Sabors de Paterna.«En aplicació del principi de precaució, s'han intervingut cautelarment tots els productes elaborats per Sabors de Paterna i s'ha ordenat la retirada de la comercialització», ha anunciat la Aesan en la seva pàgina web.Sanitat ha informat de l'ampliació d'aquesta alerta a tots els productes de Sabors de Paterna després que les autoritats sanitàries andaluses li ho hagin notificat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).Els productes de la marca Sabors de Paterna es distribueixen, segons el ministeri, en totes les comunitats autònomes menys al Principat d'Astúries, Ceuta i Melilla, si bé la principal comercialització té lloc a Andalusia.«S'ha indicat a l'empresa que ha de retirar totes les existències del producte de qualsevol naturalesa i indicar als seus clients l'ordre de no vendre aquests, havent d'acreditar-li les quantitats en existències i el compromís de no comercialització», ha aclarit la Aesan.Els productes d'aquesta marca són, a més de carn mechada, botifarra, carn en llard, chicharrón especial, xoriço rosari, llom en llard, llonganissa, llard blanc, botifarra, paté de xoriço, paté de botifarra, pringá i zurrapas vermella i blanca.L'organisme pertanyent al ministeri dirigit per María Luisa Carcedo ha recomanat als ciutadans que s'abstinguin de consumir els productes de Sabors de Paterna que puguin tenir en les seves llars i ha demanat que, d'haver-los consumit i presentar alguna simptomatologia compatible amb la listeriosis, acudeixin a un centre de salut.El Ministeri de Sanitat ha indicat que «amb la informació disponible, no s'ha confirmat cap cas associat a aquesta alerta».Segons la Aesan, el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació ha transmès tota aquesta informació a la Xarxa d'Alerta de les comunitats autònomes, s'ha contactat amb les autoritats de seguretat alimentària afectades per la distribució i ja s'estan retirant els productes del mercat.