Hores després el van trobar mort en un penya-segat

Actualitzada 06/09/2019 a les 18:57

Gabriele Puccia de 27 anys és un italià que va penjar un vídeo al seu perfil personal d'Instagram on bromejava dient que s'havia perdut a Ponte Tibetano devall val Sorda, Verona. Hores després el van trobar mort en un penya-segat.Puccia estava fent una ruta sol quan va adonar-se que no sabia tornar al lloc on havia deixat el cotxe. Va decidir llavors, penjar un vídeo a Instagram bromejant sobre el tema acomiadant-se de tothom i demanant perdó a qui hagués pogut fer mal o trair.Dissabte passat els equips de rescat el van trobar mort, en haver-se precipitat per un penya-segat.