La família s'acomiada de Blanca Fernández Ochoa

El portaveu ha avançat que la família no ha rebut cap resultat de l'autòpsia

Actualitzada 07/09/2019 a les 11:50

La família de Blanca Fernández Ochoa es troba al complet en el tanatori de Cercedilla per a acomiadar a l'esquiadora, la capella ardent de la qual romandrà oberta fins a les 21.00 hores.«Estan trencats. Hem tingut dies molt llargs i ara estem acomiadant-nos d'ella», ha indicat aquest dissabte el portaveu familiar, Adrián Federighi.La capella ardent de l'esquiadora ha obert ja les seves portes en el tanatori de Cercedilla, on han acudit membres de la família i veïns per a donar l'últim adéu a una de les grans pioneres de l'esport femení espanyol.Abans de les nou hores ja es trobaven a les portes del tanatori els dos fills de Fernández Ochoa, Olivia i David Fresneda, així com la seva germana Lola Fernández Ochoa.«Pocs comentaris podem fer avui, estem acomiadant la Blanca, estem tots centrats en aquest comiat. És l'últim dia que la tindrem aquí entre nosaltres», ha sostingut el portaveu de la família en declaracions als periodistes.«Com veuen hi ha tota la família, el cent per cent de la família i està venint molta gent que l'estimava, que la vol acomiadar i estarem aquí fins a les 9 de la nit atenent a tothom», ha afegit Federighi.El portaveu ha avançat que la família no ha rebut cap resultat de l'autòpsia i que les cendres de l'esportista, que serà incinerada aquesta nit, descansaran a Siete Picos.Fonts de la família han explicat a Efe que no s'escamparan demà, ja que estan molt cansats de tots aquests dies i en el futur triaran una data per a fer-ho tota la família junta en la intimitat.«Estan tots trencats, ho hem dit tots els dies. Ha estat un procés llarg perquè primer l'hem buscat amb molta il·lusió, després quan el desenllaç ha estat dolent hem estat molt malament. (...) Ens queda recuperar l'ànim i recordar-la feliç i amb un somriure com era ella», ha destacat Federighi.El portaveu ha agregat que els fills de l'esportista «estan molt afectats: Són molt joves, han perdut a la seva mare, no hi ha una altra imatge que no sigui la del dolor i que la trobaran a faltar bastant més que nosaltres, perquè nosaltres teníem la part divertida de Blanca i ella encara els havia d'educar i renyar. Nosaltres la gaudíem sempre com amiga i germana».Preguntat per la celebració d'un futur homenatge, el portaveu ha contestat que «no és el moment de plantejar res d'això».La família ha habilitat un espai electrònic accessible a través d'un codi QR perquè qualsevol persona pugui traslladar les seves condolences amb un missatge electrònic.L'alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, està en el tanatori, al qual acudiran el ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao, i la presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), María José Rienda.També s'ha desplaçat la medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer, amiga de la família, qui ha dit que estan «tots molt tristos» i que es recordarà a Blanca com una dona «neta d'ànima, d'esperit i de vida».