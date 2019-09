Gairebé 7,2 milions de ciutadans cridats a revisar la seva vacuna del xarampió

Fonts de Sanitat han reiterat a Efe que no estem davant una situació d'urgència

Actualitzada 07/09/2019 a les 12:50

Per què la generació dels 70?

I els nascuts abans de 1970?

Com saber si cal vacunar-se?

Què fer per a vacunar-se?

Espanya lliure del virus

Per què s'ha produït un augment dels casos?

Com es contagia el virus?

Al voltant de 7,2 milions de persones van néixer a Espanya entre 1970 i 1980 i constitueixen el grup al qual el Ministeri de Sanitat recomana que es vacunin enfront del xarampió si no han estat vacunats prèviament o no han patit la malaltia, davant el repunt del virus a nivell mundial.A causa de la confusió generada, fonts de Sanitat han reiterat a Efe que la situació epidemiològica del xarampió al nostre país no ha variat, mantenint l'estat d'eliminació des de 2016, i recorden que les recomanacions són les que es recullen en el calendari comú de vacunació al llarg de la vida.La vacunació sistemàtica enfront del xarampió es va començar a generalitzar en 1981 a través de la vacuna triple vírica que protegeix també de la rubèola i les galteres, explica a Efe el doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, vocal d'innovació de la junta directiva de l'Associació Espanyola de Vacunología.Tots els nens nascuts a partir d'aquest any que van complir el calendari de vacunació estan correctament immunitzats.En la dècada dels 70 es va emprar una vacuna monovalent enfront del xarampió però solo durant un període breu de temps, per la qual cosa no existeix una protecció òptima enfront de la malaltia per als qui ara tenen entre 40 i 50 anys, que són el 'grup diana' de la recomanació de Sanitat.El percentatge de persones nascudes abans de 1970 que no hagin passat el xarampió és «marginal», assegura el doctor.Abans d'aquest any el virus circulava d'una manera generalitzada i és una malaltia tan transmissible que més del 90% de les persones ja l'havien patit abans d'arribar als 18 anys. «És estranyíssim que no»Sanitat assumeix que aquestes persones són immunes per haver patit la malaltia amb anterioritat.Davant el dubte de si s'està vacunat o s'ha tingut el xarampió, «sempre és millor vacunar-se» perquè no comporta cap risc encara que s'hagi passat la malaltia.Existeix una prova analítica denominada serologia per a saber si una persona ha patit o no certa malaltia «però no es recomana sistematitzar la seva utilització perquè és molt més cost-efectiu i segur vacunar», precisa el doctor Martínez Alcorta.L'única precaució a tenir en compte per a administrar la triple vírica és, en el cas d'una dona, si està embarassada i si la persona té una patologia crònica que comporti inmunodepresión o és al·lèrgica a qualsevol component de la vacuna.Si s'ha nascut en els anys 70 cal acudir al centre de salut perquè el metge l'assessori. En cas que hagi de vacunar-se, la vacuna és "«totalment segura, altament eficaç i és gratuïta».És una vacuna de virus vius atenuats i s'administra en dues dosis amb una diferència mínima de quatre setmanes entre una i una altra. La protecció és aproximadament del 93%. Els efectes secundaris, si apareixen, són «lleus i transitoris».Actualment, la primera dosi s'administra als 12 mesos i la segona als 3 o 4 anys.La taxa de vacunació de la triple vírica en 2018 era superior al 95% en la primera dosi, però en la segona dosi la meitat de les comunitats autònomes no va arribar a aquesta cobertura.«S'observa una tendència al fet que les cobertures vacunals tendeixen a disminuir conforme els nens van fent-se majors», precisa.El xarampió és una malaltia «tremendament contagiosa», per la qual cosa si no es tenen «altes» cobertures vacunals del 95% o superiors el virus continua circulant i es pot estendre a altres països on no circulava de forma endèmica.És una malaltia que pot arribar a ser eradicada, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que manté a Espanya en la llista de països lliures del virus.Fonts de Sanitat han reiterat a Efe que no estem davant una situació d'urgència.No existeix una causa única, sinó vàries. Una d'elles és la falta d'accés als serveis de salut i a la vacunació en alguns llocs del món o en determinades poblacions.Als països desenvolupats com Regne Unit, que ha perdut l'estatus d'haver eradicat el virus, Martínez Alcorta apunta a la informació «no veraç i no contrastada científicament» a la qual s'accedeix a través d'internet «que fa que algunes persones reneguin» de les vacunes o «vacil·lin» a l'hora de posar-les-hi als seus fills.El contagi es produeix fonamentalment per via respiratòria a través de la tos, els esternuts o en parlar. El virus pot romandre fins a dues hores en l'ambient.La malaltia cursa amb febre alta, produeix rinorrea (secreció nasal), conjuntivitis, tos i una erupció cutània molt característica.«La gent pensa que és una malaltia pròpia de la infància que no comporta cap risc però pot arribar a ser greu», adverteix el doctor.De fet, en un de cada mil casos pot produir defunció i les complicacions més freqüents són neurològiques, pneumònia, ceguesa i diarrea greu.