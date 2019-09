Condemnat a 14 anys de presó per violar «en nombroses ocasions» a un nen de 6 anys

L'home ja estava a la presó condemnat per violar a una de les germanes del menor

Reincident

L'Audiència Provincial de Sevilla ha condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó per agredir sexualment a un nen de 6 anys a un home que ja estava a la presó per violar a una de les germanes del menor, mentre que els pares, acusats del mateix delicte per omissió, han estat absolts.Segons ha informat a Efe el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), la Secció Primera condemna a J.J.B. per un delicte continuat d'agressió sexual a un menor i li imposa 6 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'acostar-se a la víctima o el lloc on resideixi i de comunicar-se amb ell durant 20 anys i el pagament d'una indemnització de 20.000 euros.El tribunal també estableix que el condemnat no podrà accedir al tercer grau penitenciari fins que compleixi la meitat de la condemna.Quant als pares, que en el judici van assegurar que no sabien res de l'ocorregut, la Sala els absol del delicte continuat d'agressió sexual per omissió del qual els acusaven tant el Ministeri Públic com la Junta d'Andalusia, que durant el judici van canviar la seva qualificació perquè al principi els assenyalaven com a cooperadors necessaris.El tribunal recorda que els tres germans van corroborar la versió dels seus progenitors durant la vista oral, per la qual cosa «es fa difícil pensar que els pares tinguessin coneixement o sospites» del que va passar, segons la sentència, datada el passat 10 de juliol.Els jutges consideren provats que l'acusat, qui va conviure amb la víctima i les seves germanes en una casa de camp en Els Palaus i després va freqüentar als nens en el domicili de la tia que es va quedar amb el seu guarda, «en nombroses ocasions» entre 2013 i 2014 va obligar el menor «a despullar-se» i realitzar actes sexuals.L'home ja va ser condemnat al juliol de 2016 a 27 anys de presó per violar a una de les germanes de la víctima, abusar de l'altra i pegar al menor, al qual va amenaçar de diferents maneres i «va propinar contínues pallisses» perquè no expliqués res als seus progenitors.La víctima i les seves germanes vivien llavors amb una tia perquè els pares havien estat condemnats per maltractaments i estava en vigor una ordre d'allunyament dels seus fills.La Sala també estableix que l'acusat es va valer d'una «relació molt estreta amb la família» i aquest factor suposa «un plus de superioritat» sobre el nen, al qual coneixia «des que va néixer», fins al punt que aquest ho considerava «el seu oncle» i passava «més temps» amb ell que amb els seus pares.