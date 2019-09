Un jutjat francès determina el dret d'un gall, anomenat Maurice, a poder cantar

Uns veïns havien denunciat les molèsties que els produïa l'animal a diari

La justícia francesa ha donat la raó aquest dijous als propietaris d'un gall en una localitat turística a l'illa francesa d'Oleron que s'ha convertit en símbol de la vida rural, als quals havien denunciat uns veïns que es queixaven de la molèstia que els causa el cant de l'animal.El Tribunal de Rochefort va imposar als denunciants, una parella originària del centre de França que té una segona residència a Saint-Pierre-d'Oléron, el pagament de 1.000 euros per danys i perjudicis a la propietària del gall, Corinne Fesseau, va explicar a Efe el seu advocat, Julien Papineau.A més, hauran d'abonar les despeses del judici i no hi ha possibilitat de recurs. El tribunal va considerar que els querellants no havien presentat proves suficients que el gall Maurice fes un soroll excessiu i a més va estimar que un animal domèstic com aquest pot viure en una localitat rural quan no està en el centre.El galliner es troba a quatre metres de l'habitació de la parella denunciant en un poble que té 7.000 habitants a l'hivern, però el número dels quals es quintuplica durant les vacances d'estiu.«És una bona decisió» després de dos anys de procediment que, entre altres coses, prova que «no es pot anar davant la justícia per res», va subratllar Papineau.El contenciós, difós en la premsa francesa però també a la internacional, va donar lloc a una audiència el passat 4 de juliol en la qual els denunciants exigien que cessessin el que qualificaven de «molèstia sonora» i demanaven que si no passava s'imposés una sanció de 150 euros al dia a la propietària del gall Maurice.La parella va tractar d'evitar que el procés es presentés com una confrontació entre uns turistes que no suportaven el cant matutí del gall, un element tradicional de la vida rural.