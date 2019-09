De moment, no hi ha cap cas detectat però s'han trobat evidències de contaminació en el producte

Actualitzada 06/09/2019 a les 14:42

La Junta d'Andalusia ha declarat aquest divendres una nova alerta sanitària per litèria en haver trobat una carn entatxonada contaminada pel bacteri de la marca Sabores de Paterna, a la província de Cadis.El conseller de Salut, Jesús Aguirre, ha informat avui, en roda de premsa, que no hi ha cap cas detectat per listèria però s'han trobat evidències en la contaminació de la carn de Sabores de Paterna, en una fàbrica a Paterna de Rivera.Aquesta alerta ha estat comunicada a l'Agencia Española de Seguridad Alimentaria.